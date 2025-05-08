Теннисистка Самсонова завершила выступление на турнире WTA 1000 в Риме

Российская теннисистка Людмила Самсонова уступила американке Хейли Баптист в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме. Призовой фонд соревнований превышает €6 млн.

Теннисистки провели на корте 2 часа 25 минут. Баптист, занимающая 90-е место в рейтинге WTA, обыграла 21-ю ракетку мира Самсонову со счетом 6:3, 2:6, 6:4. Соперницей американской спортсменки по третьему кругу станет победительница матча между украинкой Элиной Свитолиной и испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Ранее выступление на турнире в Риме завершила россиянка Анна Калинская, которая уступила американке Питон Стирнс.

Турнир в Риме завершится 17 мая. В прошлом году его победительницей стала польская теннисистка Ига Швёнтек.

Проходящий параллельно мужской «Мастерс» в Риме покинул россиянин Роман Сафиуллин. Он проиграл представителю Казахстана Александру Бублику.

Таисия Орлова