МИД Германии сделал запись о 8 мая на русском языке

МИД Германии назвал 8 мая днем освобождения миллионов людей от нацизма. Запись министерства, опубликованная в социальной сети X, сделана полностью на русском языке. Эта дата имеет «глубокий отпечаток» в истории, говорится в сообщении.

«Нашей свободой мы обязаны огромным жертвам, принесенным странами-союзницами. Мы всегда будем благодарны им»,— добавили в немецком МИДе. В ведомстве подчеркнули, что Германия несет историческую ответственность за трагедию времен нацизма, поэтому теперь «со всей решимостью» должна защищать мир и свободу в Европе.

8 мая 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. В европейской истории эта дата считается днем Победы во Второй мировой войне.