Трамп: США и Великобритания заключат торговую сделку

Президент США Дональд Трамп объявил о готовящемся торговом соглашении с Великобританией. Он также анонсировал пресс-конференцию в Овальном кабинете в 10:00 по местному времени (17:00 мск).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis / Reuters Фото: Leah Millis / Reuters

«Соглашение с Соединенным Королевством — это полное и всеобъемлющее соглашение, которое закрепит отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством на многие годы вперед»,— написал господин Трамп в социальной сети Truth Social. По словам главы Белого дома, много других сделок находятся на «серьезных стадиях переговоров».

Ранее газета New York Times (NYT) писала, что Дональд Трамп объявит о сделке с Лондоном в четверг, 8 мая. По данным NYT, сначала стороны сообщат о рамочном соглашении, после чего доработают условия сделки.

По данным Financial Times, соглашение коснется более низких квот на экспорт британских автомобилей и стали. Сделка с Великобританией станет одной из 17, которые администрация США собирается заключить со своими торговыми партнерами после введения повышенных пошлин.