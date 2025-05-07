FT: Великобритания и США близки к заключению сделки по пошлинам

Великобритания и США близки к заключению торгового пакта, который смягчит влияние пошлин президента Штатов Дональда Трампа засчет более низких квот на экспорт британских автомобилей и стали. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники в Лондоне и Вашингтоне.

Предложения Великобритании включают уступки США по налогу на цифровые услуги, взимаемому с международных компаний, а также снижение пошлин на экспорт американских автомобилей и на американскую сельскохозяйственную продукцию.

Как сообщил собеседник издания, переговоры продолжаются «в ускоренном темпе», однако он предупредил, что разногласия по поводу фармацевтических препаратов сохраняются.

Правительство Великобритании заявило, что не примет американские стандарты производства продуктов питания, такие как хлорированная курятина и гормонально обработанная говядина.

Сделка между Великобританией и США — одно из 17 соглашений, которые администрация Дональда Трампа планирует заключить с ключевыми торговыми партнёрами после введения торговых пошлин 2 апреля. Министр финансов США Скотт Бессент на слушаниях в Конгрессе сообщил, что некоторые соглашения могут быть анонсированы на этой неделе, отметив «хорошие предложения» от ряда стран, без уточнения деталей. Переговоры ведутся с Канадой, Мексикой, Японией, Вьетнамом, Индией и ЕС.