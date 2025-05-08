NYT: США объявит о торговой сделке с Великобританией

Президент США Дональд Трамп 8 мая на пресс-конференции по случаю торговой сделки по снижению пошлин планирует объявить о соглашении с Великобританией. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на знакомые с планом конференции.

Детали сделки США и Великобритании пока не известны. Газета допускает, что стороны сначала объявят о рамочном соглашении, а потом продолжат работать над окончательными условиями.

В NYT добавили, что администрация Дональда Трампа, похоже, близка к заключению сделок с Индией и Израилем, а также продолжает переговоры с Южной Кореей, Японией, Вьетнамом и другими странами.