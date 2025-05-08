Валентине Терешковой присвоено звание генерал-лейтенанта

Первой женщине-космонавту Валентине Терешковой, уроженке Ярославской области, присвоено звание генерал-лейтенанта. Указ подписал президент Владимир Путин, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Валентина Терешкова родилась в Тутаевском районе. В 1962 году была зачислена в отряд космонавтов, с января по май 1963 года готовилась к полету. Космический полет Валентины Терешковой длился с 16 по 19 июня 1963 года на корабле «Восток-6». Она получила позывной «Чайка». Сейчас госпожа Терешкова является депутатом ГД РФ от Ярославской и Костромской областей.

«Валентина Владимировна – гордость региона, страны и всей мировой космонавтики. Отдельное спасибо за ту помощь, которую она оказывает родной Ярославской области»,— поздравил губернатор Ярославской области Михаил Евраев госпожу Терешкову с присвоением звания.

Алла Чижова