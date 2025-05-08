На Пискаревском кладбище возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина»

Ежегодная церемония возложения цветов и венков в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялась 8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище. За мероприятием наблюдал фотокорреспондент «Ъ-СПб».

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В числе участников были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, чиновники Смольного и депутаты городского парламента, представители общественных организаций и духовенства, ветераны и военнослужащие.

В общей сложности в торжественно-траурной церемонии по случаю 80-й годовщины Великой Победы на Пискаревском кладбище приняли участие несколько тысяч человек. Завершилась церемония прохождением Почетного караула и знаменной группы.

Напомним, что 9 Мая, в День Победы, в Петербурге пройдут многочисленные мероприятия, посвященные этой дате. Все подробности — в нашей специальной праздничной афише.

Какие ограничения ждут жителей и гостей Петербурга в День Победы — в материале «Ъ-СПб» «Торжества с временными неудобствами».

Андрей Цедрик