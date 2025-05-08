Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На Пискаревском кладбище возложили цветы и венки к монументу «Мать-Родина»

Ежегодная церемония возложения цветов и венков в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялась 8 мая на Пискаревском мемориальном кладбище. За мероприятием наблюдал фотокорреспондент «Ъ-СПб».

Предыдущая фотография

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Следующая фотография
1 / 10

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В числе участников были губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, чиновники Смольного и депутаты городского парламента, представители общественных организаций и духовенства, ветераны и военнослужащие.

В общей сложности в торжественно-траурной церемонии по случаю 80-й годовщины Великой Победы на Пискаревском кладбище приняли участие несколько тысяч человек. Завершилась церемония прохождением Почетного караула и знаменной группы.

Напомним, что 9 Мая, в День Победы, в Петербурге пройдут многочисленные мероприятия, посвященные этой дате. Все подробности — в нашей специальной праздничной афише.

Какие ограничения ждут жителей и гостей Петербурга в День Победы — в материале «Ъ-СПб» «Торжества с временными неудобствами».

Андрей Цедрик

Новости компаний Все