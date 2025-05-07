«Бессмертный полк», выставки и концерты: праздничные мероприятия к 80-летию Великой Победы в Петербурге

По словам председателя комитета по социальной политике Санкт-Петербурга Елены Фидриковой, план событий по празднованию великой даты включает в себя часть мероприятий, инициированных «непосредственно нашими ветеранами и молодыми людьми» и «практически все предложения ветеранских общественных организаций были включены в городской план».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парад Победы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Парад Победы

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В девять утра 9 мая будут зажжены огни Ростральных колонн. Череду торжественных мероприятий откроет военный парад на Дворцовой площади в 10:00. В числе участников будут военнослужащие Северо-Западного округа войск Национальной гвардии РФ, Ленинградского военного округа, сотрудники МЧС и МВД, курсанты, а также ветераны Великой Отечественной Войны.

После завершения парада в 11:00 совместно с «Патриотическим объединением Ленрезерв», как и в прошлом году, состоится ретро-проезд по Невскому проспекту на исторической технике с участием ветеранов ВОВ и СВО. Более 100 машин стартуют от площади Восстания. Музыкальное сопровождение проезда — песни военных лет. По окончании ретро-автомобили выстроятся вдоль трибунного комплекса на Дворцовой площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники акции памяти «Бессмертный полк»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Участники акции памяти «Бессмертный полк»

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

В 12:00 будет произведен торжественный залп из гаубицы на Нарышкином бастионе Петропавловской крепости. В середине дня пройдет шествие «Бессмертного полка». Начало движения запланировано на 14:00 от площади Александра Невского.

Ближе к вечеру гостей и жителей города ждут на Дворцовой площади на праздничном концерте, который откроется выступлением Александра Розенбаума. Этот музыкальный марафон, который продлится практически пять часов, продолжат лучшие артисты петербургской и российской эстрады. В 21:30 на Троицком и Дворцовом мостах включится иллюминация в цветах георгиевской ленты. А кульминацией вечера станет салют у Петропавловской крепости, запуск которого запланирован на 22:00.

Концерты в день Победы в Санкт-Петербурге

В саду музея-усадьбы Державина в 14:00 состоится праздничный концерт в исполнении студентов Школы-студии сценических искусств Академии управления городской средой, градостроительства и печати, где прозвучат стихи и песни военных лет, а также «Гимн великому городу» Рейнгольда Глиэра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Театр «Санктъ-Петербургъ Опера». «Песни наших защитников»

Фото: Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» Театр «Санктъ-Петербургъ Опера». «Песни наших защитников»

Фото: Театр «Санктъ-Петербургъ Опера»

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» в 15:00 представит «Песни наших защитников». В исполнении лауреатов международных конкурсов, ведущих солистов и оркестра театра прозвучат произведения, от уже упомянутого величественного «Гимна великому городу» и арий Чайковского до песен военных лет.

В зале Дома Офицеров в 16:00 состоится торжественное мероприятие Музыкального театра имени Шаляпина «Помнить, чтобы жить». Представлять собой оно будет музыкальную хронику военных лет, которую расскажут через язык бессмертных произведений — от лирических раздумий до патриотических гимнов.

В молодежном театре на Фонтанке вечером в 18:00 пройдет праздничный концерт «Дух непокоренной крови». В его основу легли песни и стихотворения о Великой Отечественной войне. Со сцены прозвучат слова о ценности победы, о памяти и о героях тех лет.

А в Санкт-Петербургском кадетском корпусе «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» в 19:00 прозвучит Симфония № 7 «Ленинградская» Шостаковича — музыкальный символ стойкости и мужества защитников блокадного города. В этот раз под управлением маэстро Фабио Мастранджело объединятся музыканты симфонического оркестра Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония», а также артисты симфонического оркестра из Якутии Symphonica ARTica.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец и композитор Александр Розенбаум

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Певец и композитор Александр Розенбаум

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Также вечером этого дня Александр Розенбаум и его «Старая Армия» выступят с традиционным концертом «С Днем Победы» в БКЗ «Октябрьский». Начало в 19:00. В этот вечер Александр Яковлевич исполнит свои лучшие песни о войне, мире и любви. Для этого вечера он также специально подготовил несколько премьер.

В Малом зале филармонии имени Шостаковича в 19:00 прозвучат песни Блантера, Соловьева-Седого, Френкеля, Баснера, а темами станут любовь, дружба и подвиг народа. На то же время запланирован ежегодный благотворительный концерт «Никто не забыт, ничто не забыто» в Большом зале филармонии.

Спектакли в день Победы в Санкт-Петербурге

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Блокадный дневник Александринки»

Фото: Александринский театр Сцена из спектакля «Блокадный дневник Александринки»

Фото: Александринский театр

В праздничный день в актерском фойе Александринского театра в полдень состоится моноспектакль заслуженного артиста РФ Семена Сытника «Блокадный дневник Александринки». Моноспектакль основан на документальном материале. В годы блокады Ленинграда Александринский театр стал домом, спасшим многие жизни. Здесь проживало более 200 человек. Среди них были и сотрудники театра, по разным причинам не уехавшие в эвакуацию: 39 актеров, рабочих сцены и цехов.

Под открытым небом на Большой Конюшенной улице, 27, в 12:30 перед публикой выступят актеры и сотрудники Театра эстрады имени Аркадия Райкина с программой «Не проходите мимо». Такое же название носил в 1941 году последний довоенный концерт Ленинградского театра эстрады и миниатюр, в котором принимал участие и солировал сам Аркадий Исаакович Райкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Многоголосье»

Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской Сцена из спектакля «Многоголосье»

Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Театр имени Комиссаржевской впервые представит постановку «Многоголосье» в 14:00 и 19:00. Этим выступлением актеры Родион Приходько и Егор Бакулин отдают дань уважения подвигу блокадного поколения и театру, который был образован в 1942 году и носил тогда название Городского театра.

В театре-студии «Небольшой драматический театр» в 19:00 покажут спектакль-концерт «Вальс Победы», в котором окажутся собраны стихи и песни военных лет и произведения, близкие им по духу. Также в Большом театре кукол будет представлена новая версия спектакля «Минуты жизни. Песни Великой Победы». Актеры БТК исполнят популярные и малоизвестные песни, объединенные общей военной тематикой.

Помимо этого, запланировано выступление студентов Российского государственного института сценических искусств «Дождливым вечером...» на Новой сцене Александринского театра в 19:00. Это будет спектакль-баллада о войне и любви, основой для которого стали песни военного времени, а также стихи и песни о войне середины XX века.

Выставки в день Победы в Санкт-Петербурге

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блокадный Ленинград в дни войны. Аэростаты на проспекте 25 октября (Невский проспект)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д.Трахтенберг Блокадный Ленинград в дни войны. Аэростаты на проспекте 25 октября (Невский проспект)

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Д.Трахтенберг

В Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда пройдет выставка «Путь к Победе». Она посвящена главной магистрали города — Невскому проспекту и его жизни в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции представят редкие кадры фотохроники, на которых запечатлели пожар Гостиного двора, аэростаты на Невском, зашитые витрины и другие эпизоды того времени.

На выставке «Музыка побед» в Санкт-Петербургском музее театрального и музыкального искусства представят редкие музыкальные инструменты, ставшие свидетелями сражений и славных побед. Экспозиция откроется в Шереметевском дворце. Посетителям покажут баян, побывавший на передовой линии фронта, «саратовскую» гармонику капитана Александра Епифанова, с которой он прошел путь от Волги до Берлина, «блокадную виолончель» мастера Алексея Ушакова, созданную в 1941 году. В рамках выставки пройдут концерты, где можно будет услышать звучание этих музыкальных инструментов.

Узнать о самоотверженной работе врачей во фронтовых госпиталях и в тылу можно также на нескольких выставках Военно-медицинского музея. К юбилейной дате организаторы подготовили экспозицию «Женщины-медики — Герои Великой Победы», которая расскажет о подвиге санинструкторов и медицинских сестер, спасавших раненых на полях сражений. Помимо этого, гости смогут посетить проект «Великие врачи — Великие Победы». В годы войны советские медики смогли вернуть в строй более 20 млн раненых военнослужащих.

Подготовила Валерия Мальцева