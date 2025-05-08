Торжества с временными неудобствами

В Санкт-Петербурге в связи с подготовкой к празднованию 80-летия Победы значительно повысили меры безопасности. Пользователи сообщают о перебоях в работе мобильных операторов, банки предупреждают о возможном отключении безналичных терминалов, магазины и кафе просят готовить наличку, а некоторые заведения и вовсе закрываются на праздники. Какие ограничения ожидают петербуржцев — в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемы с доступом в интернет со смартфонов начали появляться у пользователей Петербурга уже в среду, 7 мая

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Проблемы с доступом в интернет со смартфонов начали появляться у пользователей Петербурга уже в среду, 7 мая

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проблемы с доступом в интернет со смартфонов начали появляться у пользователей из Петербурга уже в среду, 7 мая. В РСЧС не уведомляли о подобном в Петербурге, в отличие от Москвы. Пресс-службы операторов связи отказались давать комментарии на этот счет. Впрочем, «глушилки» мобильного интернета на массовых мероприятиях в регионе устанавливают уже несколько лет, так что стоит ожидать проблем со связью как минимум в центре города.

Сложности 8 и 9 мая могут возникнуть и с распознаванием геопозиции. Уже во время репетиций парада на Дворцовой площади петербуржцы замечали неверное определение местоположения в приложениях карт, при отправке геоточки в Telegram и заказе такси. В пресс-службе «Яндекса» «Ъ-СПб» уточнили, что повлиять на ограничения, введенные властью в целях обеспечения безопасности, они не могут.

9 мая работа торгово-развлекательных центров и торговых комплексов в центре Петербурга будет временно остановлена, сообщили «Ъ-СПб» в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

С 10 до 16 часов будут закрыты ТРЦ «Галерея» (Лиговский проспект), ТК «Невский центр», универмаг «Большой гостиный двор», ТД «Пассаж», галерея «Grand Palace», ТЦ «Невский атриум» (Невский проспект), а также ТРК «Адмирал» (Малая Морская улица). Как пояснили в ведомстве, организации и ИП также не будут работать в этих помещениях в это время ради обеспечения общественного порядка и безопасности при проведении мероприятий.

Работа метрополитена 9 мая может быть изменена в течение дня, рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе подземки. Сейчас известно, что на время марша «Бессмертного полка», с 14 до 15 часов, будет закрыта станция «Маяковская». Со станции «Площадь Александра Невского» с 13:00 до 14:30 пассажиров будут лишь выпускать.

О вероятных перебоях интернета во время празднования 80-летия Победы и репетиции мероприятий сообщили в Центре управления парковками. Там пользователей предупредили, что в центре Петербурга может не быть связи, в связи с этим Центр рекомендует заранее пополнить парковочный счет и пользоваться сим-платежами или паркоматами.

Интересно, что на заправках и в магазинах сотрудники начали заранее предупреждать петербуржцев, чтобы те готовили наличку на случай отключения терминалов для оплаты банковскими картами и сбоев в оплате по Системе быстрых платежей.

Об этом предупредили и Сбербанк с ВТБ. Временно могут быть отключены в том числе приложения банков, а также могут наблюдаться затруднения в работе некоторых банкоматов и POS-терминалов. СБП предупредила о возможных сложностях при переводе средств между счетами.

В «Пулково» «Ъ-СПб» заверили, что дополнительных ограничений и мер безопасности они вводить не будут, так как у них всегда обеспечена повышенная безопасность. Проблемы, с которыми столкнулся аэропорт, связаны с перенаправлением рейсов из Москвы в Петербург из-за массовой атаки беспилотников на столицу. Часть рейсов отменена, известно, что некоторые самолеты простояли несколько часов на взлетном поле в ожидании отправки в Москву.

В транспортной прокуратуре «Ъ-СПб» уточнили, что пассажиры получат питание, напитки и размещение в гостинице из-за задержек. «Воздушное сообщение по задержанным направлениям постепенно восстанавливается»,— заключили в ведомстве, там же добавили, что на месте работают заместитель транспортного прокурора и помощник прокурора.

«Очереди в терминалах аэропорта отсутствуют, обстановка в терминале спокойная. "Пулково" обслужил более 90% рейсов, принятых на запасной аэродром. В аэропорту приняты все необходимые меры для стабилизации ситуации, оказана оперативная помощь авиакомпаниям в обслуживании пассажиров»,— рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе «Пулково».

Временные ограничения 9 мая местные власти введут и на движение и парковку такси, каршеринга и электросамокатов. Последним ввели запрет на перемещение до 16:00 10 мая.

Ограничения коснутся также электроскейтбордов, моноколес, сигвеев и велосипедов с электродвигателем. Запрет будет действовать в Адмиралтейском, Василеостровском, Петроградском, Центральном и Московском районах. «В случае сбоев работы мобильного интернета и невозможности завершения поездки в разрешенном месте необходимо обратиться в службу поддержки. На время праздников мы усилим работу поддержки, чтобы помогать оперативно решать все возникающие вопросы»,— поделились с «Ъ-СПб» в сервисе Whoosh.

Доставка еды в городе также будет затруднена. В пресс-службе «Яндекс Лавки» «Ъ-СПб» рассказали, что на работу сервисов повлияют как раз ограничения на движение транспорта: большинство доставщиков передвигается на электровелосипедах. «Из-за этого на выполнение доставки может потребоваться чуть больше времени, чем обычно: курьер может поехать по более длинному объездному маршруту или ему придется пройти часть маршрута пешком»,— делятся в «Лавке». Сервисы предупреждают о возможных перебоях в работе интернета, а следовательно, сложностях при оформлении заказа, а также о задержках при доставке. В приложении доставки «Вкусвилл» пользователям показывают следующее предупреждение: «Из-за перебоев сети и праздничных перекрытий экспресс-доставка и оплата картой курьеру будет временно недоступна».

Полина Пучкова