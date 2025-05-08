Минтранс: московские аэропорты вернутся к штатному расписанию к вечеру 8 мая

Минтранс ожидает возвращения аэропортов Москвы к работе по штатному расписанию к 18:00 мск. Сейчас аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют самолеты, уточнили в министерстве. Глава Минтранса Роман Старовойт лично посетит московские аэропорты и проконтролирует ситуацию с обслуживанием пассажиров.

Всего, по сообщению московской транспортной прокуратуры, к 9:00 мск 8 мая в аэропортах столицы было задержано 103 рейса. При этом Минтранс сообщает о 97 задержанных рейсах к сегодняшнему утру. Из них — 51 рейс на вылет и 43 рейса на прилет. На задержанных рейсах перевезут более 14 тыс. человек, добавили в министерстве.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), к 16:30 мск 7 мая среднее время задержки рейсов в пяти крупнейших аэропортах страны составляло два часа на прилет и 40 минут на вылет. Речь идет о аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, а также Пулково (Санкт-Петербург) и Адлер (Сочи).

В Москве был задержан или отменен каждый третий рейс. В Шереметьево задержали 17% рейсов, в Домодедово — более 30% рейсов. Среднее время задержки на вылет было на час больше, чем по всем пяти аэропортам, на прилет — на 20 минут меньше.

В течение дня 7 мая ограничения на прием и выпуск самолетов попеременно вводили и снимали в 13 аэропортах России. Ограничения были связаны с опасностью ударов БПЛА. Вчера над российскими регионами сбили 524 беспилотника ВСУ.