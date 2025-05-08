В аэропортах Сибири около 2,5 тыс. человек ожидают своих рейсов

В аэропортах восьми сибирских городов около 2,5 тыс. пассажиров ожидают своих рейсов. Причиной задержке стало позднее прибытие самолетов из Москвы, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Пассажиры скопились в аэропортах Барнаула, Горно-Алтайска, Кемерово, Красноярска, Новосибирска, Норильска, Омска и Томска. В Барнауле выполнения рейса ожидают более 300 пассажиров, в Горно-Алтайске — 250, в Кемерово — свыше 350, в Красноярске — более 180, в Новосибирске — свыше 700, в Норильске — более 360 пассажиров, в том числе дети, в Омске —свыше 300, среди них 26 детей.

6 и 7 мая вводились ограничения на работу московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский, аналогичные меры приняли в воздушных гаванях других регионов. Это было связано с атаками БПЛА, также в столице прошла репетиция парада Победы. По данным Ассоциации туроператоров России, ограничения полетов затронули 60 тыс. пассажиров.

Подробности — в материале «Ъ» «Туда не ходи, сюда не летай».