Моор: уровень воды в реке Ишим вырос на полметра в Абатском районе за сутки

Уровень воды в реке Ишим в Абатском районе поднялся на полметра за сутки и составил 939 см, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале. «До значений 2017 года остается около двух метров»,— отметил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Господин Моор подчеркнул, что власти уделяют особое внимание федеральной трассе Р-402, которая соединяет восточную и западную части страны. «Дорожники укрепили обочину, которая встречает течение реки. Насыпали земляной вал высотой до одного метра. По расчетам, этого должно хватить с запасом»,— заверил он.

Губернатор отметил, что все гидропосты фиксирует спад уровня воды на верхних по течению участках реки Ишим. «В селе Ильинка — минус 3 см, в Казанском — минус 10, в городе Ишиме уровень опустился на 8 см»,— пояснил он.

Александр Моор ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня в связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов с 1 мая. Губернатор отметил, что пик паводка в реке Ишим придется на майские праздники.

Василий Алексеев