Уровень реки Ишим в Тюменской области достигнет максимума в майские праздники

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим, согласно метеорологическим расчетам, должен достигнуть максимума во время майских праздников, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

По данным главы региона, общий прирост воды в Ишиме с 10 апреля составил 21 см, а в селе Ильинка в Казанском районе за последние сутки уровень реки поднялся на 3 см. Он также отметил, что угроза населенным пунктам по руслу Ишима отсутствует, а до достижения отметки опасного явления еще далеко. «Паводок в этом году нетипичный. Вода идет очень медленно. Рекордных уровней мы, судя по всему, не получим, но высокие значения будут держаться долго»,— сказал господин Моор.

Напомним, к началу апреля река Ишим вышла на пойму в районе села Ильинка. До отметки «опасное явление» оставалось на тот момент 82 см. Ранее жители Казанского района в рамках подготовки к паводку подготовили 2 тыс. мешков с песком для защиты гидротехнических сооружений.

Ирина Пичурина