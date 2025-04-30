В Тюменской области вводят режим ЧС из-за паводка

В связи с паводком в пяти населенных пунктах Казанского и Абатского районов Тюменской области с 1 мая вводится режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Ранее режим ЧС был введен на муниципальном уровне в Казанском районе. Уровень воды на реке Ишим у села Ильинка за сутки вырос на 13 см и достиг 828 см, а уровень воды у села Казанского подрос на 19 см. Напомним, в рамках подготовки к паводку жители Казанского района подготовили 2 тыс. мешков с песком для защиты гидротехнических сооружений.

«Режим ЧС позволяет региональному правительству и органам местного самоуправления более оперативно принимать решения для борьбы с паводком и ликвидации последствий, используя финансовые средства и материальные ресурсы из резервных фондов»,— сообщил господин Моор.

Кроме того, жители пострадавших населенных пунктов смогут получить единовременную материальную помощь при условии потери возможности проживания в своих домах, прерывания транспортного сообщения или нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

По словам Александра Моора, решение о введении режима ЧС на региональном уровне в Викуловском, Казанском, Ишимском районах и городе Ишиме будет принято при возникновении угрозы подтопления.

Полина Щуцкая