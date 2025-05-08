На капремонт поликлиники в Уфе направят до 46,5 млн рублей

Городская клиническая больница № 8 на конкурсе 28 мая планирует выбрать подрядчика капитального ремонта поликлинического отделения № 2 на улице Александра Невского, 31, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 46,5 млн руб.

Ремонт необходимо провести до ноября. Подрядчик должен обновить подвесные потолки из гипсокартона, облицовку стен и напольные покрытия, заменить двери и так далее.

Программа реконструкции городских медучреждений стартовала в 2023 году. По словам господина Рахматуллина, общий объем финансирования за шесть лет составит 8 млрд руб. Из них на капремонт 118 зданий будет потрачено 3,5 млрд руб., на закупку медоборудования, мебели, автоматизированных рабочих мест, принтеров — 4,5 млрд руб.

Майя Иванова