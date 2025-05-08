Автомобиль въехал в толпу болельщиков ПСЖ после матча Лиги чемпионов в Париже

Автомобиль врезался в толпу болельщиков на улице Елисейские поля в Париже во время празднования победы клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) в футбольном матче Лиги чемпионов, сообщает газета Le Parisien. Пострадали три человека, один из них в критическом состоянии.

По данным газеты, водитель машины попытался уехать, сбив при этом трёх болельщиков. Фанаты вытащили водителя и подожгли машину, которая вскоре взорвалась и полностью сгорела, сообщают свидетели. Судьба водителя пока неизвестна.

После победы ПСЖ над лондонским «Арсеналом» (2:1) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов фанаты парижского клуба устроили массовые беспорядки. Болельщики громили витрины, забрасывали полицейских камнями, а также использовали пиротехнику. В ответ правоохранители применили слезоточивый газ и дубинки. Сообщается об аресте 43 человек.