США ожидает получения образцов новой ядерной бомбы в мае

Национальное управление ядерной безопасности США (NNSA) до конца мая ожидает получения первых образцов термоядерной бомбы B61-13. Об этом сообщила исполняющий обязанности главы ведомства Тереса Роббинс на слушаниях в конгрессе.

Ранее сообщалось, что окончание работ по созданию бомбы планировалось весной 2026 года. B61-13 планируется снарядить современные истребители и бомбардировщик B-21.

О планах разработать обновленный вариант ядерной бомбы B61 под названием B61-13 Пентагон заявил в 2023 году. Тогда отмечалось, что решение о модернизации бомбы «отвечает требованиям быстро меняющейся обстановки в области безопасности».

B61 — термоядерная гравитационная бомба, которая входит в долгосрочный запас ядерного вооружения США со времен окончания холодной войны. Мощность B61 может достигать 340 килотонн.