«Зенит» побил рекорд баскетбольной Единой лиги ВТБ по количеству побед подряд
Петербуржцы обыграли «Локомотив-Кубань» во втором матче серии play-off
Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» на своем паркете обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 85:80 во втором матче полуфинала Единой лиги ВТБ и нарастил преимущество в серии до четырех побед — 2:0.
Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ
Петербуржцы одержали 25-ю победу подряд и установили новый рекорд лиги. Прежде достижение принадлежало московскому ЦСКА, который со старта сезона-2022/23 не проигрывал на протяжении 24 матчей.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Краснодара» Патрик Миллер, набравший 22 очка. Форвард «Зенита» Дуэйн Джонсон набрал 20 очков.
Команды встречаются в play-off Единой лиги ВТБ второй год подряд. В прошлом сезоне «Зенит» со счетом 3:1 одолел «Локомотив-Кубань» в серии за третье место.
Серия продолжится 11 мая в Краснодаре.