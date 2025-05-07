EUobserver: ЕС может ввести санкции против МЭИ и российских производителей оружия

В новый пакет санкций Евросоюз может включить 54 юрлица и 14 физических лиц, пишет EUobserver со ссылкой на предложение Еврокомиссии, разосланное 6 мая странам ЕС. Помимо российских организаций в список также могут попасть пять компаний из Китая, утверждает издание.

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Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Российское вооружение на международной выставке

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Под санкции могут попасть Московская оружейная компания, которая делает винтовки, предприятие Lobaev Arms, которое также занимается производством стрелкового оружия, золотодобывающая «Атлас Майнинг», судоходная «Волжское пароходство» и другие организации. Также ЕС может наложить санкции на Московский энергетический институт (НИИ МЭИ).

Министры иностранных дел ЕС должны утвердить предложения Еврокомиссии до встречи в Брюсселе, которая запланирована на 20 мая, писало Bloomberg. По информации агентства, Евросоюз планирует включить в 17-й пакет санкции против ПАО «Сургутнефтегаз», страховой компании ВСК и созданного в ОАЭ подразделения ЛУКОЙЛа Litasco Middle East.

Подробнее о санкциях и их последствиях — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».