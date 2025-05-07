Bloomberg: ЕС может ввести санкции против «Сургутнефтегаза» и ВСК

Евросоюз рассматривает включение в 17-й пакет санкций против России ПАО «Сургутнефтегаз», страховой компании ВСК и созданного в ОАЭ подразделения ЛУКОЙЛа Litasco Middle East. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ.

Как утверждает агентство, Евросоюз стремится усилить давление на Россию, в частности, на энергетический сектор. Litasco Middle East якобы связана с «теневым флотом» России, заявляет Bloomberg. Таким власти ЕС и США считают танкеры, которые используются для обхода санкций и других ограничений при торговле нефтью.

Всего в 17-й санкционный список войдут 60 физлиц и юрлиц, а также 150 танкеров. В результате число российских судов под санкциями ЕС превысит 300. По информации источников Bloomberg, министры иностранных дел ЕС должны утвердить предложения Еврокомиссии до встречи в Брюсселе, запланированной на 20 мая. Для принятия документа требуется согласие всех стран Евросоюза. При этом ЕС изучает возможность введения санкций без согласования всех стран сообщества. Для этого он может классифицировать санкции как торговые меры, которые требуют согласия большинства государств.

В январе «Сургутнефтегаз» попал под санкции США. ВСК находится под санкциями Великобритании с 2024 года. Власти Британии заморозили активы страховой компании на территории королевства и запретили ей совершать трастовые услуги.

Подробнее о санкциях против России — в материале «Ъ» «В ожидании белых лебедей».

Елизавета Шмакова