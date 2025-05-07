Силы ПВО сбили еще семь летевших на Москву беспилотников

На подлете к Москве сбили еще семь украинских БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Глава города сообщил о двух сбитых беспилотниках в 19:37 мск. Позже, в 20:11, в своем Telegram-канале он написал о еще пяти сбитых БПЛА. «Экстренные службы работают на месте происшествия»,— написал господин Собянин.

До этого мэр Москвы сообщал об 11 БПЛА, сбитых на подлете к столице. Из-за этого сегодня, 7 мая, приостанавливалась работа аэропортов. В последний раз прием и выпуск самолетов были ограничены в Домодедово.