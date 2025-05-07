Аэропорт Домодедово приостанавливал работу

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в 18:19 мск в аэропорту Домодедово, сообщает Росавиация. Ограничения были сняты в 19:55. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых беспилотниках на подлете к городу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения в Домодедово уже вводились из-за атак украинских беспилотников вчера, 6 мая, в 18:19 мск. Аэропорт возобновил работу сегодня, 7 мая, в 11:44 мск. В связи с этим S7 отменила часть рейсов в Домодедово.

Помимо Домодедово ограничения также вводились в московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Жуковский, а также в авиагаванях других регионов. Во Внуково перенаправили 58 рейсов на запасные аэродромы. «Аэрофлоту» пришлось отменить более 100 рейсов в Москву и из нее. По данным Ассоциации туроператоров России, ограничения полетов коснулись не менее 60 тыс. пассажиров. За прошедшие сутки средства ПВО сбили над территорией России рекордные 524 украинских беспилотника.