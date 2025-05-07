Карпатско-черноморское фэнтези

В прокат выходит американский фильм-сказка «Очи» (The Legend of Ochi) — полнометражный режиссерский дебют клипмейкера Исайи Сэксона и первое детско-семейное кино в портфеле студии А24. Вдохновением для авторов, несомненно, послужила сказочная кинофантастика 1980-х. Но, увлекшись созданием яркой картинки и симпатичных кукольных зверушек, они позабыли о таком компоненте, как оригинальная и увлекательная история, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Очи» с Уиллемом Дэфо в главной роли (в центре)

Фото: «Экспонента» Кадр из фильма «Очи» с Уиллемом Дэфо в главной роли (в центре)

Фото: «Экспонента»

Как это часто бывает с «проектами мечты», к съемкам «Очи» Исайя Сэксон, ставивший музыкальные видео для Бьорк и других известных артистов, подступался очень долго. Впервые идея фэнтезийного фильма, где главными героями будут дети, возникла у него десять лет назад, потом он сочинял разные варианты сценариев, даже не надеясь, что какая-нибудь студия профинансирует их реализацию. Только когда один из этих сценариев оформился в то, что потом стало «Очи», ему удалось привлечь к проекту в качестве продюсеров сначала братьев Руссо (постановщиков нескольких частей «Мстителей», которые иногда отстегивают из заработанных миллионов на маленькие независимые фильмы), а потом и модную студию А24.

Непосредственно работа над фильмом заняла у Сэксона шесть лет. Очевидно, что большая часть этого времени ушла на придумывание и визуализацию сказочного мира, в котором разворачивается действие картины.

«Очи» передает приветы «Инопланетянину» (1982), «Темному кристаллу» (1982), «Бесконечной истории» (1984) и «Лабиринту» (1986), и визуальное решение фильма тоже заведомо ностальгическое. Здесь по минимуму используется компьютерная графика, волшебные пейзажи создавались с помощью техники дорисовки вручную, а при съемках использовались винтажные объективы, создающие эффект сфумато. Сам же малыш очи — большеглазая зверушка, которую спасает главная героиня (Хелена Ценгель) — это кукла, которой управляли семь кукловодов.

Увы, в сценарий фильма Сэксон не вложил и половины тех фантазии, вдохновения и перфекционистского внимания к деталям, что в его картинку. Начать с того, что живут его герои на острове в Черном море, который при этом герои фильма (а также авторы, очевидно) считают относящимся к Прикарпатью. Съемки проходили как раз-таки в Карпатских горах, в Румынии, поэтому трудно предположить, что режиссер не знает географическое положение Карпат по отношению к Черному морю — а также представить, что за этими топонимами вообще стоит какая-то мысль. Это просто некая условная Восточная Европа, населенная некими условными славянами, навсегда застрявшими на стыке между средневековьем и технологиями поздних 1980-х (радио, несколько проржавевших автомобилей и магазин под названием «КуркаМаркет» — все это родом явно откуда-то из тех лет).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Экспонента» Фото: «Экспонента»

В одной из депрессивных деревень острова живет девочка по имени Юрий (да-да, именно так — Yuri, как Yuri Gagarin; в российском прокате ее, правда, переименовали в Юрайю, отчего стало только хуже), которую воспитывает суровый отец-одиночка Максим (Уильям Дэфо). Еще на острове живут очи — зубастые приматы с голубой кожей и рыжей шерстью, которые, согласно «древним карпатским легендам», считаются опасными для человека и домашней скотины. Поэтому Максим, утверждающий, что очи убили его жену, на них охотится вместе с отрядом мальчишек-подростков — это такой местный вариант бойскаутов, только с настоящими ружьями.

Отношения с отцом у Юрия не клеятся: он пытается воспитывать из нее пацанку, ей же не хватает родительского тепла и ласки.

Да и вылазки за очи с воинственными кричалками и бряцаньем оружием не вызывают у нее энтузиазма. Найдя в расставленном отцом капкане раненого детеныша очи, она решает его спасти и убегает вместе с ним из дома. Максим со своей командой устремляется в погоню.

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Пробираясь с малышом очи к его родным местам, девочка находит с ним общий язык, в том числе в прямом смысле, и задумывается, а так ли страшны эти существа, как их малюет ее папа. Эти сомнения укрепляет ее неожиданная встреча с мамой Дашей (Эмили Уотсон), которая, оказывается, вовсе не погибла, а ушла от Максима из-за его невыносимого характера и живет отшельницей в горах. Она также раскрыла секрет того, как очи общаются между собой и где они прячутся от людей.

Во всем этом содержится понятная экологическая и гуманистическая мораль: незнакомое — не обязательно значит враждебное, природу надо беречь, убивать зверушек нехорошо, в семье надо слушать друг друга, а не ломать близких под свои о них представления. Однако даже детскому фильму — особенно детскому фильму — хорошо бы, кроме полезных уроков, предложить зрителям живых, не схематичных персонажей и захватывающие приключения, в которые хочется отправиться вместе с ними. Здесь же ни у Юрия, ни у ее родителей, не говоря уже о ребятах из отряда, по сути, нет индивидуальностей — вместо них набор чисто внешних деталей. И за 95 минут с ними не происходит почти ничего интересного, если, конечно, не считать короткого визита в «КуркаМаркет».

Юлия Шагельман