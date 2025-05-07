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Александр Харламов утвержден в должности гендиректора хоккейного клуба «Лада»

В должности генерального директора тольяттинского хоккейного клуба «Лада» утвержден Александр Харламов. Об этом сообщает пресс-служба спортивной организации.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После завершения игровой карьеры бывший хоккеист три года работал в структуре подмосковного «Витязя», где занимал должность ассистента главного тренера. С 2013 года входил в руководство хоккейного клуба ЦСКА. В 2015 году он завоевал золотые медали чемпионата России, а в 2019 году — Кубок Гагарина.

С 2019 по 2025 год Александр Харламов занимал должность генерального директора нижегородского хоккейного клуба «Торпедо».

Ранее сообщалось, что среди спонсоров ХК «Лада» добавилась компания «Полипласт».

Андрей Сазонов

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