«Полипласт» стал спонсором тольяттинской хоккейной «Лады»

Компания «Полипласт» станет стратегическим партнером клубов «Лада» и ЦСК ВВС, а также команды Молодежной хоккейной лиги «Ладья». Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

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Соглашение также включает поддержку детско-юношеских команд. В регионе создадут новый клуб по следж-хоккею для участия в чемпионате России.

Выступающую в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ладу» по-прежнему продолжит финансировать и АвтоВАЗ.

«Все вместе мы создаем клубу условия, чтобы показывать хорошую игру и радовать болельщиков. Спортивный результат — уже работа руководства клуба, тренерского штаба, хоккеистов. Ждем от команды побед и того результата, которого достойна наша прославленная "Лада"»,— отметил глава региона.

Андрей Сазонов