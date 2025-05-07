Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Венесуэлы Владимир Путин и Николас Мадуро подписали договор о стратегическом партнерстве. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«В торжественной обстановке в Малахитовом фойе Большого Кремлевского дворца руководители двух стран поставили подписи под документом»,— говорится в сообщении агентства.

В Кремле ранее сообщали, что договор охватывает области экономики, инвестиций, энергетики, добычи полезных ископаемых, транспорта, телекоммуникации, здравоохранения, культуры. Соглашение также затрагивает вопросы глобальной и региональной безопасности, противодействия терроризму, экстремизма, борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков говорил, что документ «нацелен на долгосрочную перспективу и закладывает базовые принципы дальнейшего равноправного доверительного взаимодействия в ключевых сферах».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Москву с официальным визитом в ночь с 6 на 7 мая. В российской столице он примет участие в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Анастасия Домбицкая