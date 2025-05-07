За станки ответили заочно

Суд в Липецке завершил рассмотрение резонансного уголовного дела против бывших совладельцев местного станкостроительного предприятия Владимира Петрова и его сына Кирилла. Предприниматели, которые уехали из России, получили 3 года и 15 лет лишения свободы за хищение почти 52 млн руб., выделенных АО «Станкопром» (входит в «Ростех») на создание производства станков. Суровый срок одному из них был назначен по совокупности с приговором за мошенничество в рамках гособоронзаказа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Липецкое станкостроительное предприятие

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Липецкое станкостроительное предприятие

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Правобережный райсуд Липецка вынес приговор 78-летнему основателю Липецкого станкостроительного предприятия Владимиру Петрову и его сыну Кириллу, признав их виновными в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как рассказали «Ъ» в объединенной пресс-службе судебной системы региона, им назначено 3 года и 15 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафами в 300 тыс. руб. и 2 млн руб. соответственно. Сроки будут исчисляться с момента доставления подсудимых на территорию Российской Федерации.

Уголовное дело рассматривалось в заочном режиме с сентября прошлого года. Его возбудило и расследовало местное управление МВД. В основу легли обстоятельства реализации в 2016 году проекта создания серийного производства станкоинструментальной продукции, включавшего техническое перевооружение производства по выпуску шлифовальных станков. Оно проводилось на базе станкостроительного предприятия, совладельцем которого, помимо господ Петровых, являлась структура «Ростеха» АО «Станкопром».

Как установлено в суде, фигуранты дела без ведома представителей госкорпорации заключили от лица подконтрольного им ООО «Интермаш» договор займа с федеральным фондом технологического развития.

По нему подконтрольное станкостроительное предприятие предоставило в залог земельный участок и производственно-сборочный цех с административно-бытовым корпусом, в которые «Станкопром» вложил 51,58 млн руб.

Впоследствии в связи с неисполнением компанией «Интермаш» на эти активы было обращено взыскание. Таким образом, как подчеркнули в суде, «Станкопрому» был нанесен ущерб в размере его инвестиций в проект. В пользу предприятия с осужденных взыскана вся сумма ущерба. Для обеспечения иска суд сохранил арест на имущество предпринимателей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. Источники «Ъ», знакомые с ходом рассмотрения дела, предполагают, что сторона защиты подаст апелляционную жалобу на приговор. Защищавший ранее Владимира Петрова адвокат Дмитрий Григориади не ответил на просьбу «Ъ» прокомментировать приговор.

Владимир Петров и его сыновья Владимир и Кирилл с прошлого года находятся не в России. Как рассказывал «Ъ», основатель предприятия уехал в Армению и не смог вернуться из-за госпитализации, после чего был объявлен в розыск.

Его сыновья скрылись в ноябре 2023 года, когда Мещанский райсуд в Москве рассматривал против них другое уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оно, по данным «Ъ», касалось поставки в рамках гособоронзаказа старых станков под видом новых ПАО «Нептун» и войсковой части 35533 на сумму свыше 100 млн руб. Собеседники «Ъ», знакомые с ходом рассмотрения дела, говорят, что один из предпринимателей прямо перед отъездом получил новый загранпаспорт, после чего они оба без препятствий покинули свои места жительства. Затем Владимира и Кирилла Петровых объявили в розыск, а Мещанский райсуд продолжил рассмотрение дела в заочном формате. В июне прошлого года суд назначил им 14 и 6 с половиной лет колонии. Несмотря на побег предпринимателей, их представители сначала подали на приговор апелляционные жалобы, которые остались без удовлетворения, а недавно — кассационные. Они пока не рассмотрены.

Сергей Толмачев, Воронеж