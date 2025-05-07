Инвестиции в крымский курорт «Золотые пески» превысят 120 млрд рублей

В Евпатории прошла презентация мастер-плана проекта «Золотые пески России», организованная группой компаний «Монолит». Мероприятие возглавил заместитель министра строительства и ЖКХ России Алмаз Хусаинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Важную часть мастер-плана курорта представляет собой детализированная финансово-экономическая модель проекта, которая состоит из объема капиталовложений, стоимости строительства объектов, графика освоения инвестиций, затрат на объекты якорной инфраструктуры, а также финансовую модель управляющей компании. При расчете капитальных затрат на реализацию курорта была зафиксирована значительная динамика: сумма инвестиционных вложений возросла в два раза и превысила впечатляющие 120 млрд руб.», — сообщается на сайте компании.

На территории будущего курорта «Золотые пески России» в Евпатории планируется строительство отелей и инфраструктуры для туристов и местных жителей. Будут созданы акватермальный комплекс с аквапарком, эноцентр, экспоцентр с конференц-холлом, лунапарк и туристко-информационный центр. Для активного отдыха предусмотрены спортивные площадки и озелененные зоны. Будет построено 17 отельных комплексов на 6 тыс. номеров, что позволит привлечь туристов круглый год.

Ожидается, что средняя загрузка отелей составит не менее 70%. Уже утверждена дорожная карта проекта, определяющая ключевые этапы и задачи. Ведутся работы по инженерному проектированию.

«При разработке курорта предусмотрено создание необходимой социальной инфраструктуры и улично-дорожной сети для повышения транспортной доступности. Также планируется построить сети газоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Новые возможности позволят курорту одновременно принимать более 20 тыс. гостей, что обеспечит высокий уровень комфорта и полностью удовлетворит потребности в ресурсах городских сетей Евпатории. В настоящее время совместно с органами власти Крыма осуществляется проектирование четырехполосной автомобильной дороги, которая будет построена на месте существующей и пройдет за пределами железнодорожной зоны», — рассказал генеральный директор «Монолит» Якуб Асанов.

Рекреационный комплекс «Золотые пески» будет построен в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Он объединит туристические кластеры в Саках и Евпатории. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов.

Богдан Кобец