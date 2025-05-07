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В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП

Прокуратура Медведевского района Марий Эл требует компенсировать моральный вред мальчику, пострадавшему в ДТП с автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП

В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 51-летняя женщина за рулем автомобиля не уступила дорогу на пешеходном переходе и совершила наезд на мальчика, который пересекал на самокате дорогу на зеленый свет.

Мальчика доставили в больницу.

Прокуратура подала иск на водителя автомобиля, обязав выплатить компенсацию семье мальчика в размере 110 тыс. руб.

Дарья Сайфиева

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