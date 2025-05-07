Прокуратура Медведевского района Марий Эл требует компенсировать моральный вред мальчику, пострадавшему в ДТП с автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 51-летняя женщина за рулем автомобиля не уступила дорогу на пешеходном переходе и совершила наезд на мальчика, который пересекал на самокате дорогу на зеленый свет.

Мальчика доставили в больницу.

Прокуратура подала иск на водителя автомобиля, обязав выплатить компенсацию семье мальчика в размере 110 тыс. руб.

Дарья Сайфиева