В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП
Прокуратура Медведевского района Марий Эл требует компенсировать моральный вред мальчику, пострадавшему в ДТП с автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Марий Эл.
В Марий Эл прокуратура требует компенсацию для ребенка, пострадавшего в ДТП
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По материалам дела, 51-летняя женщина за рулем автомобиля не уступила дорогу на пешеходном переходе и совершила наезд на мальчика, который пересекал на самокате дорогу на зеленый свет.
Мальчика доставили в больницу.
Прокуратура подала иск на водителя автомобиля, обязав выплатить компенсацию семье мальчика в размере 110 тыс. руб.