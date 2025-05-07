Ярославский аэропорт открыли после временных ограничений

В ярославском аэропорту Туношна сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

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Временные ограничения, введенные вечером 6 мая, были сняты в 10:59 7 мая. Однако уже с 11:35 они были вновь введены.

«В аэропорту Ярославль (Туношна) в 13:48 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС»,— сообщает Артем Кореняко.

Утром 7 мая губернатор Михаил Евраев сообщил о нейтрализации трех беспилотников на подлете к областному центру. В связи с угрозой БПЛА также ограничена работа мобильного интернета.