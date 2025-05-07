На Запорожской АЭС отключили линию «Ферросплавная-1»

Действием защиты на Запорожской АЭС (ЗАЭС) приостановили работу линии «Ферросплавная-1». Речь идет об одной из линий, обеспечивающих собственные нужды станции. Теперь ЗАЭС питают от линии 750 кВ «Днепровская».

«Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию»,— сказано в Telegram-канале Запорожской АЭС. Уточняется, что радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и соответствует норме.

С 3 марта 2022 года Запорожская АЭС контролируется российскими войсками. С сентября того же года станция не вырабатывает электроэнергию. Управляется станция АО «Росэнергоатом» — «дочкой» госкорпорации «Росатом». По словам главы «Росатома» Алексея Лихачева, Россия готова обсуждать сотрудничество с США по ЗАЭС, но «при условии принятия политического решения руководством страны».

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».