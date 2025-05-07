Пожар в торговом здании в Уфе локализован на площади 800 квадратных метров
Площадь пожара в здании на Индустриальном шоссе в Уфе составила 800 кв. м, в настоящее время он локализован, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. На месте происшествия находится начальник управления Марат Латыпов.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
К тушению привлечен вертолет, сброшено около 30 тонн воды.
«Сейчас звенья газодымозащитной службы тушат огонь внутри здания. Пострадавших нет»,— говорится в пресс-релизе.
В здании расположены торговые объекты. Его площадь — 7,2 тыс. кв. м.
Пожар начался сегодня днем в шахте лифта между торговыми залами мебельного склада, затем загорелась кровля. Из здания эвакуировались 40 человек. Пожар по повышенному рангу тушат под руководством начальника Главного управления МЧС по региону Марата Латыпова.