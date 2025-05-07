Пожар в торговом здании в Уфе локализован на площади 800 квадратных метров

Площадь пожара в здании на Индустриальном шоссе в Уфе составила 800 кв. м, в настоящее время он локализован, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии. На месте происшествия находится начальник управления Марат Латыпов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

К тушению привлечен вертолет, сброшено около 30 тонн воды.

«Сейчас звенья газодымозащитной службы тушат огонь внутри здания. Пострадавших нет»,— говорится в пресс-релизе.

В здании расположены торговые объекты. Его площадь — 7,2 тыс. кв. м.

Пожар начался сегодня днем в шахте лифта между торговыми залами мебельного склада, затем загорелась кровля. Из здания эвакуировались 40 человек. Пожар по повышенному рангу тушат под руководством начальника Главного управления МЧС по региону Марата Латыпова.

Наталья Балыкова