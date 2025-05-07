В Уфе загорелось административное здание на Индустриальном шоссе

На Индустриальном шоссе в Уфе тушат пожар в административном четырехэтажном здании площадью 7,2 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

По предварительным данным, горение началось в шахте лифта между торговыми салонами мебельного склада на 30 кв. м. Из здания до приезда спасателей эвакуировались 40 человек. Пожарные локализуют огонь и стараются не допустить его распространение на другие помещения.

Сейчас в здании сильное задымление, горит кровля на 400 кв. м.

О пострадавших не сообщается. Пожар тушат по повышенному рангу. «К реагированию привлечены 65 человек и 20 единиц техники»,— отмечается в сообщении. Тушением пожара руководит начальник Главного управления МЧС по Башкирии Марат Латыпов.

Майя Иванова