В Оренбурге задержан бывший владелец фабрики пуховых платков Олег Гремпель

В Оренбурге задержан бывший владелец ООО «Фабрика оренбургских пуховых платков» Олег Гремпель. Меру пресечения в отношении бизнесмена изберут в Ленинском районном суде Оренбурга.

Арбитражный суд Московской области в прошлом году признал предпринимателя банкротом. В отношении должника была введена процедура реструктуризации долгов. Основным кредитором предпринимателя является банк «Оренбург» с суммой требования около 717 млн руб., из которых 28,8 млн руб. обеспечены залогом.

В 2014-2015 годах аффилированное предпринимателю ООО «Восток», специализирующееся на управлении собственной или арендованной недвижимостью, получило от Минпромторга РФ около 70 млн руб. субсидии на создание индустриального парка «Оренбургский пуховый платок». Позже ведомство в суде добилось взыскания этой суммы обратно из-за неисполнения условий предоставления субсидии.

Бывший владелец вязальной фабрики подозревается в мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Андрей Сазонов