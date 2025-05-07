Нефтегазовые доходы бюджета РФ в апреле сократились на 12%

Доходы федерального бюджета России от нефти и газа в апреле 2025 года снизились почти на 12% по сравнению с апрелем прошлого года, сообщил Минфин. В апреле поступления составили 1,09 трлн руб., что близко к мартовским 1,08 трлн руб. За первые четыре месяца 2025 года нефтегазовые доходы уменьшились на 10,3%, достигнув 3,73 трлн руб. против 4,16 трлн руб. в аналогичном периоде 2024 года.

Падение налоговых поступлений связано с уменьшением рублевой стоимости российской нефти. В апреле средняя цена марки Urals снизилась до $54,76 за баррель, а рублевая цена упала до 4,5 тыс. руб, что на 32% ниже цены, заложенной в бюджете 2025 года.

На прошлой неделе правительство одобрило поправки в бюджет, сокращающие прогнозируемые доходы от продажи энергоносителей почти на четверть — на 2,6 трлн руб., до 8,32 трлн руб. В результате, как сообщает Reuters, бюджетный дефицит в 2025 году вырастет более чем втрое, до 3,79 трлн руб, что составит 1,7% ВВП.

Подробности — в материале «Ъ» «Бюджет потерял в доходах».