Бюджет потерял в доходах

Упавшая в цене нефть и укрепившийся рубль заставили правительство на 4,5% сократить прогнозируемые доходы федерального бюджета 2025 года и более чем втрое поднять ожидаемый размер его дефицита — с 0,5% до 1,7% ВВП. Все снижение доходов приходится на налоговые поступления от добычи и продажи нефти и газа — минус 2,6 трлн руб. к прежнему плану. Нефтегазовые доходы компенсируют это сокращение лишь отчасти, увеличившись, согласно обновленному плану, на 0,8 трлн руб. Несмотря на сокращение ожидаемых поступлений и рост дефицита, Минфин заверил, что приоритеты бюджета-2025 не меняются и все его обязательства будут исполнены.

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На заседании правительства в среду был одобрен законопроект Минфина о внесении изменений в параметры федерального бюджета на 2025 год.

Правка понадобилась из-за проведенной Минэкономики корректировки макропрогноза на этот год — в среду она также была одобрена правительством. Согласно ей, прогноз роста ВВП по итогам 2025 года оставлен без изменений (2,5%), но при этом оценка ожидаемой инфляции повышена с 4,5% до 7,6%, ожидания по стоимости российской нефти понижены с $69,7 до $56 за баррель, а прогноз по курсу рубля скорректирован с 96,5 до 94,3 руб./$.

Соответственно, были пересчитаны основные параметры бюджета на этот год. Доходы сокращены с прежде ожидавшихся 40,3 трлн до 38,5 трлн руб., то есть на 1,8 трлн руб., или на 4,5%.

Отметим, что сокращение доходов произойдет не только в абсолютном, но и в относительном выражении — с 18,8% до 17,4% ВВП.

Все это сжатие поступлений произойдет из-за падения нефтегазовых доходов, которые сократятся с 10,9 трлн до 8,3 трлн руб., то есть сразу на 2,6 трлн руб. Это снижение будет отчасти компенсировано ростом ненефтегазовых доходов — плюс 0,8 трлн руб., до 30,2 трлн руб.

О росте расходов во внесенном в правительство законопроекте Минфин ничего не сообщает, однако при этом дает новую цифру планируемого в 2025 году дефицита бюджета — 3,8 трлн руб., или 1,7% ВВП. Это сразу более чем втрое выше пока действующего ориентира в 1,2 трлн руб., или 0,5% ВВП. Исходя из этих цифр Минфина получается, что расходная часть бюджета-2025 составит 42,3 трлн руб. Сейчас это 41,5 трлн руб., рост трат — на 1,9%, то есть заметно меньше, чем увеличение доходов.

Глава Минфина Антон Силуанов в распространенном ведомством сообщении заверил, что «приоритеты бюджета остаются неизменными.

Это социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение обороны и безопасности государства, поддержка семей участников СВО, обеспечение технологического лидерства страны. Все, что запланировано в бюджете, включая реализацию национальных целей развития, будет выполнено независимо от внешних условий и факторов».

Вадим Вислогузов