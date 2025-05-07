«Принести пользу родному Башкортостану»
В Уфе простились с бывшим мэром Павлом Качкаевым
Сегодня в Уфе проводили в последний путь бывшего главу администрации Уфы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева. Он скоропостижно скончался 5 мая в Уфе после сердечного приступа на 74-м году жизни. В апреле, получая звание заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии, господин Качкаев рассчитывал продолжать работу, чтобы «принести пользу родному Башкортостану». «Ъ-Уфа» собрал фотографии с Павлом Качкаевым времен его руководства мэрией Уфы и работы в Госдуме, а также с траурной панихиды.
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