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«Принести пользу родному Башкортостану»

В Уфе простились с бывшим мэром Павлом Качкаевым

Сегодня в Уфе проводили в последний путь бывшего главу администрации Уфы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева. Он скоропостижно скончался 5 мая в Уфе после сердечного приступа на 74-м году жизни. В апреле, получая звание заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии, господин Качкаев рассчитывал продолжать работу, чтобы «принести пользу родному Башкортостану». «Ъ-Уфа» собрал фотографии с Павлом Качкаевым времен его руководства мэрией Уфы и работы в Госдуме, а также с траурной панихиды.

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Павел Качкаев (слева) стал градоначальником в 2003 году, когда республикой руководил Муртаза Рахимов (справа)

Павел Качкаев (слева) стал градоначальником в 2003 году, когда республикой руководил Муртаза Рахимов (справа)

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Вместе с Муртазой Рахимовым (слева) Павел Качкаев встречал уважаемых гостей города. На этом фото главы Уфы и Башкирии вместе с Владимиром Путиным. 2007 год

Вместе с Муртазой Рахимовым (слева) Павел Качкаев встречал уважаемых гостей города. На этом фото главы Уфы и Башкирии вместе с Владимиром Путиным. 2007 год

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев, Павел Качкаев и спикер Курултая республики Константин Толкачев

Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев, Павел Качкаев и спикер Курултая республики Константин Толкачев

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев не был кабинетным работником

Павел Качкаев не был кабинетным работником

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев

Павел Качкаев

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев с врачами «Скорой помощи»

Павел Качкаев с врачами «Скорой помощи»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

Сити-менеджер Уфы находил время для работы «на земле»

Сити-менеджер Уфы находил время для работы «на земле»

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев не избегал общения с журналистами

Павел Качкаев не избегал общения с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

Будучи главой администрации, а затем депутатом Госдумы, Павел Качкаев участвовал в мероприятиях СМИ

Будучи главой администрации, а затем депутатом Госдумы, Павел Качкаев участвовал в мероприятиях СМИ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

В Госдуме Павел Качкаев решал вопросы непростой, но своей любимой сферы — ЖКХ

В Госдуме Павел Качкаев решал вопросы непростой, но своей любимой сферы — ЖКХ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

А еще Павел Качкаев любил театр

А еще Павел Качкаев любил театр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

Проводить Павла Качкаева в последний путь пришли сотни его бывших коллег и друзей

Проводить Павла Качкаева в последний путь пришли сотни его бывших коллег и друзей

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал увековечить память Павла Качкаева

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал увековечить память Павла Качкаева

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин произнес прощальные слова на панихиде

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин произнес прощальные слова на панихиде

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

В Уфе простились с Павлом Качкаевым

В Уфе простились с Павлом Качкаевым

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

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Павел Качкаев (слева) стал градоначальником в 2003 году, когда республикой руководил Муртаза Рахимов (справа)

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Вместе с Муртазой Рахимовым (слева) Павел Качкаев встречал уважаемых гостей города. На этом фото главы Уфы и Башкирии вместе с Владимиром Путиным. 2007 год

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев, Павел Качкаев и спикер Курултая республики Константин Толкачев

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев не был кабинетным работником

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев с врачами «Скорой помощи»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

Сити-менеджер Уфы находил время для работы «на земле»

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы

Павел Качкаев не избегал общения с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

Будучи главой администрации, а затем депутатом Госдумы, Павел Качкаев участвовал в мероприятиях СМИ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

В Госдуме Павел Качкаев решал вопросы непростой, но своей любимой сферы — ЖКХ

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

А еще Павел Качкаев любил театр

Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова

Проводить Павла Качкаева в последний путь пришли сотни его бывших коллег и друзей

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал увековечить память Павла Качкаева

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин произнес прощальные слова на панихиде

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

В Уфе простились с Павлом Качкаевым

Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии

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