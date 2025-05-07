Сегодня в Уфе проводили в последний путь бывшего главу администрации Уфы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павла Качкаева. Он скоропостижно скончался 5 мая в Уфе после сердечного приступа на 74-м году жизни. В апреле, получая звание заслуженного работника государственной и муниципальной службы Башкирии, господин Качкаев рассчитывал продолжать работу, чтобы «принести пользу родному Башкортостану». «Ъ-Уфа» собрал фотографии с Павлом Качкаевым времен его руководства мэрией Уфы и работы в Госдуме, а также с траурной панихиды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Павел Качкаев (слева) стал градоначальником в 2003 году, когда республикой руководил Муртаза Рахимов (справа) Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Вместе с Муртазой Рахимовым (слева) Павел Качкаев встречал уважаемых гостей города. На этом фото главы Уфы и Башкирии вместе с Владимиром Путиным. 2007 год Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев, Павел Качкаев и спикер Курултая республики Константин Толкачев Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев не был кабинетным работником Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев с врачами «Скорой помощи» Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова Сити-менеджер Уфы находил время для работы «на земле» Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев не избегал общения с журналистами Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова Будучи главой администрации, а затем депутатом Госдумы, Павел Качкаев участвовал в мероприятиях СМИ Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова В Госдуме Павел Качкаев решал вопросы непростой, но своей любимой сферы — ЖКХ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото А еще Павел Качкаев любил театр Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова Проводить Павла Качкаева в последний путь пришли сотни его бывших коллег и друзей Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал увековечить память Павла Качкаева Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин произнес прощальные слова на панихиде Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии В Уфе простились с Павлом Качкаевым Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии Следующая фотография 1 / 15 Павел Качкаев (слева) стал градоначальником в 2003 году, когда республикой руководил Муртаза Рахимов (справа) Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Вместе с Муртазой Рахимовым (слева) Павел Качкаев встречал уважаемых гостей города. На этом фото главы Уфы и Башкирии вместе с Владимиром Путиным. 2007 год Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Бывший премьер-министр Башкирии Раиль Сарбаев, Павел Качкаев и спикер Курултая республики Константин Толкачев Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев не был кабинетным работником Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев с врачами «Скорой помощи» Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова Сити-менеджер Уфы находил время для работы «на земле» Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации Уфы Павел Качкаев не избегал общения с журналистами Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова Будучи главой администрации, а затем депутатом Госдумы, Павел Качкаев участвовал в мероприятиях СМИ Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова В Госдуме Павел Качкаев решал вопросы непростой, но своей любимой сферы — ЖКХ Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото А еще Павел Качкаев любил театр Фото: Коммерсантъ / Дмитрия Колпакова Проводить Павла Качкаева в последний путь пришли сотни его бывших коллег и друзей Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал увековечить память Павла Качкаева Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин произнес прощальные слова на панихиде Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии В Уфе простились с Павлом Качкаевым Фото: Коммерсантъ / пресс-службы администрации главы Башкирии