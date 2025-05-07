Суд в Стерлитамаке рассмотрит уголовное дело курьера мошенников

Стерлитамакский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении иностранного гражданина, который обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в октябре 2024 года фигурант уголовного дела получил в мессенджере информацию о возможном заработке. Его соучастники днем под видом сотрудников службы безопасности банка позвонили жительнице Стерлитамака. Потерпевшей сообщили, что она потеряла право собственности на квартиру, и для возврата недвижимости необходимо продать жилье, а вырученные деньги передать сотруднику инкассации для зачисления на «безопасный счет». Поверив мошенникам, горожанка продала квартиру и более 4 млн руб. отдала фигуранту уголовного дела. 100 тыс. руб. он оставил себе, а остальное передал сообщникам.

Обвиняемый признал вину. Материалы дела в отношении его подельников выделены в отдельное производство.

Майя Иванова