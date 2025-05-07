Новый туристический объект «Башня 1910» открыли в Сарапуле

В Сарапуле открыли новый туробъект — «Башня 1910», сообщает пресс-служба минтуризма Удмуртии. Старинную водонапорную башню, спроектировал Павел Трубников в 1910 году. Этот объект является частью исторической системы водоснабжения, созданной по инициативе мецената, городского головы, купца первой гильдии Павла Башенина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба минтуризма Удмуртии Фото: пресс-служба минтуризма Удмуртии

Смотровая площадка на высоте 27 м предлагает вид на город и окрестности. Постоянные экскурсии начнутся летом, а сейчас внутри башни создается арт-пространство.

Напомним, 30 апреля в Сарапуле открылась пассажирская навигация. Первым теплоходом пришвартовался четырехпалубный лайнер «Федор Иванович Панферов», на котором прибыли около 70 туристов из Самары.