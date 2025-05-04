Сарапул планирует нарастить число речных туристов за сезон до 37 тысяч человек

Сарапул ожидает принять 37 тыс. речных туристов в 2025 году, что на 12,1% больше, чем в 2024 году, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Так, в указанном периоде планируется 190 судозаходов, что на 15 туристических лайнеров больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Пассажирская навигация в Сарапуле открылась 30 апреля. Первым теплоходом пришвартовался четырехпалубный лайнер «Федор Иванович Панферов», на котором прибыли около 70 туристов из Самары. На причале прошла концертная программа, гостей встретили глава Сарапула Виктор Шестаков и исторический персонаж — городской голова, купец первой гильдии Павел Башенин.

В середине марта господин Шестаков отмечал на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым, что крупные участники рынка речной навигации заинтересовались портом Сарапула как точкой притяжения туристов. Компании не назывались. Напомним, сезон речной навигации в 2024 году закрылся 14 октября. Последних туристов доставил четырехпалубный лайнер «Лев Толстой».