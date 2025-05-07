В Краснодаре все муниципальные парковки будут бесплатными на 9 мая
В День Победы в Краснодаре все муниципальные парковки будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
По словам главы Краснодара Евгения Наумова, жители и гости краевой столицы смогут свободно проехать к памятникам и мемориалам, возложить цветы и поучаствовать в праздничных мероприятиях.
Оплату парковок приостановят с 08:00 до 20:00. Открыты будут более 11,6 тыс. машино-мест.