В Краснодаре все муниципальные парковки будут бесплатными на 9 мая

В День Победы в Краснодаре все муниципальные парковки будут бесплатными. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

По словам главы Краснодара Евгения Наумова, жители и гости краевой столицы смогут свободно проехать к памятникам и мемориалам, возложить цветы и поучаствовать в праздничных мероприятиях.

Оплату парковок приостановят с 08:00 до 20:00. Открыты будут более 11,6 тыс. машино-мест.

Алина Зорина