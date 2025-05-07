В Ижевске перенесли судебное заседание по делу Амала Ганбарова

Судебное заседание Первомайского райсуда Ижевска по делу Амала Ганбарова, сбившего преподавателя УдГАУ, перенесено на 23 мая из-за отсутствия адвокатов подсудимого, сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продление меры пресечения Амалу Ганбарову в виде заключения под стражей 5 февраля 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Продление меры пресечения Амалу Ганбарову в виде заключения под стражей 5 февраля 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Напомним, утром 31 января 34-летний Амал Ганбаров на BMW X5 насмерть сбил 59-летнюю преподавателя УдГАУ Елену Шляпникову, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети. От полученных травм она скончалась на месте. Затем обвиняемый возместил 4 млн руб. причиненного вреда. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. После этого дело с участием Амала Ганбарова взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Амал Ганбаров изначально был заключен под стражу, но 26 марта мера пресечения была изменена на запрет определенных действий до 30 апреля.