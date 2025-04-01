Сбившего насмерть преподавателя УдГАУ водителя выпустили из СИЗО

Сбившему насмерть преподавателя на дороге в Ижевске водителю Амалу Ганбарову изменили меру пресечения, сообщили «Ъ-Удмуртия» в объединенной пресс-службе судов республики. 26 марта Первомайский райсуд Ижевска принял решение назначить обвиняемому в смертельном ДТП (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) запрет определенных действий. Ранее он находился под стражей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продление меры пресечения Амалу Ганбарову в виде заключения под стражей 5 февраля 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Продление меры пресечения Амалу Ганбарову в виде заключения под стражей 5 февраля 2025 года

Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Амалу Ганбарову запретили выходить за пределы жилого помещения с 22:00 до 6:00 на 36 суток, до 30 апреля. Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда. В Верховный суд обжалование меры пресечения пока не поступало.

Напомним, утром 31 января 34-летний Амал Ганбаров на BMW X5 насмерть сбил 59-летнюю преподавателя УдГАУ Елену Шляпникову, переходившую дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе около Центральной мечети. От полученных травм она скончалась на месте. Затем обвиняемый возместил 4 млн руб. причиненного вреда. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности за нарушения ПДД. После этого дело с участием Амала Ганбарова взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.