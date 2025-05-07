Полиция разыскивает водителя, сбившего ребенка на самокате на Ивинской улице

Сотрудники правоохранительных органов ведут розыск скрывшегося с места ДТП водителя, сбившего ребенка на самокате в Приморском районе Петербурга. Дорожный инцидент произошел в минувшее воскресенье, 4 мая, в 18:00 во дворе дома 19/1 по Ивинской улице, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем автомобиля Honda, двигаясь по дворовой территории совершил наезд на пересекавшего проезжую часть на самокате 9-летнего мальчика, который находился без сопровождения взрослых. При этом водитель с места происшествия скрылся.

Состояние пострадавшего ребенка врачи оценили, как удовлетворительное, отправив его на амбулаторное лечение. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, возбуждено дело об административном правонарушение по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление места ДТП).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полиция также проверяет информацию о сбитом машиной 11-летнем велосипедисте на перекрестке 2-й Комсомольской улицы и проспекта Ветеранов в Петербурге.

Андрей Цедрик