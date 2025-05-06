Полиция проверяет данные о сбитом машиной 11-летнем велосипедисте в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ДТП с наездом на несовершеннолетнего велосипедиста в Красносельском районе Петербурга. Дорожный инцидент с пострадавшим произошел накануне, 5 мая, в 16:40 на перекрестке 2-й Комсомольской улицы и проспекта Ветеранов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщили в региональном ГУ МВД, в полицию поступила телефонограмма из больницы о том, что к ним поступил 11-летний мальчик. Было установлено, что его сбил автомобиль, когда он пересекал проезжую часть на велосипеде на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП несовершеннолетнего госпитализировали в удовлетворительном состоянии с ушибами и ссадинами. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются, уточнили в полицейском главке.

Ранее «Ъ-СПб» писал о пострадавшем восьмилетнем ребенке, которого сбила иномарка на Парнасе.

Андрей Цедрик