Мэрия Уфы разрешила проектировать реконструкцию развязки у монумента Дружбы

Администрация Уфы разрешила управлению по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений (УСРДИС) разработать проект планировки и межевания территории для реконструкция транспортной развязки у монумента Дружбы. Соответствующее постановление подписал сити-менеджер Ратмир Мавлиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Площадь проектирования — 11,3 га. Территория ограничена улицами Менделеева, Посадской, Мингажева, Сун-Ят-Сена и Бехтерева. Она попадает в зоны рекреационного назначения, общественно-жилую и зону смешанной жилой застройки.

В 2021 году УСРДИС объявлял конкурс на право спроектировать реконструкцию этой развязки. В апреле 2022 года итоги закупки были подведены — контракт стоимостью 44,3 млн руб. получил институт «Башкирдортранспроект». По данным портала госзакупок, он исполняется.

Наталья Балыкова