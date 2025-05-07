Экспорт березового шпона из Прикамья в Китай вырос в десять раз

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2gis.ru Фото: 2gis.ru

С 1 января по 6 мая 2025 года экспорт березового шпона в Китай вырос в десять раз. Как сообщает Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, всего за указанный период с территории региона было экспортировано 11,8 тыс. куб. м материала. Как сообщил «Ъ-Прикамье» гендиректор ООО «Красный октябрь» Александр Суслопаров, указанные объемы экспорта обеспечила работа предприятия. «Повышение объемов связано с запуском нового проекта компании», — подчеркнул господин Суслопаров.

Так, 5 мая ведомством был осуществлен карантинный фитосанитарный контроль 750 куб. м березового шпона для вывоза в Китай. Всего выдано 15 фитосанитарных сертификатов.

Отметим, ранее прикамские лесоматериалы поставлялись и в страны Европы, включая Германию, Бельгию, Люксембург и Прибалтику. Одним из основных производителей березового шпона в Прикамье является комбинат «Свеза Уральский».