В аэропорту Сочи задерживают почти 20 рейсов

По данным онлайн-табло аэропорта Сочи на 8:00, почти 20 авиарейсов задерживаются на вылет и взлет утром 7 мая. Еще шесть полностью отменены из-за временных ограничений в работе нескольких российских воздушных гаваней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На прибытие откладываются 11 самолетов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы и Казани. На отправление отложены восемь рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань и Стамбул. Кроме того, полностью отменены шесть авиарейсов.

По данным Росавиации, в ночное время и утром 7 мая были введены временные ограничения на обслуживание воздушных судов в аэропортах Казань, Шереметьево и Внуково. В ведомстве пояснили, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Накануне, 6 мая, в сочинском аэропорту также действовали временные ограничения. Они были введены в 22:03 и отменены в 22:52 того же дня.

Мария Удовик