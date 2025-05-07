В Саратове бухгалтер пойдет под суд за мошенничество на 700 тыс. рублей

В Саратове суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на 700 тыс. руб. в отношении бухгалтера одной из коммерческих организаций Волжского района. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 37-летняя фигурантка фиктивно трудоустроила родственницу на должность офис-менеджера. Пользуясь программой СБИС, она начисляла зарплату и прочие выплаты несуществующему сотруднику, после чего переводила деньги на подконтрольные счета.

Этим фигурантка занималась с января 2019 года. Ее родственнице не было известно о преступном умысле, фактически она не работала в фирме.

Свою вину бухгалтер не признала. Причиненный в результате мошеннических действий ущерб превысил 700 тыс. руб. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов