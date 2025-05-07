Назначен глава Уфимского следственного отдела на транспорте

Руководителем Уфимского следственного отдела на транспорте назначен полковник юстиции Дамир Сабирзянов, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Дамир Сабирзянов родился в 1982 году в Уфе. С 2007 года служит в органах Следственного комитета России. Работал следователем, старшим следователем, заместителем руководителя Уфимского межрайонного следственного отдела управления СК при прокуратуре по Башкирии, возглавлял этот же отдел. Руководил Дуванским межрайонным, а также Чистопольским межрайонным отделом управления СКР по Татарстану.

Майя Иванова